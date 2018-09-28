Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Partnered will retain data for the duration that Partnered is used.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Upon termination, or request of termination, Partnered will schedule removal of customer data.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Customer data is stored encrypted and only accessible if required to solve an issue by senior staff via logged and authenticated procedures.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Data is securely hosted on Google Cloud and is encrypted at rest.
Daten-Hosting-Unternehmen
Google Cloud Platform
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no