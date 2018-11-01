Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
We retain data for 35 days of backup in-case of retention required and take 24 hour data backups.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
We remove data after 35 days of backup in-case of retention required.
Richtlinie zur Datenspeicherung
We store data on SOC3 cloud servers, behind firewalls and have strong storage and retention policies.
Details zum Daten-Hosting
Cloud
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter