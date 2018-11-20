Get detailed Slack messages when Templarbit triggers a security event. Instant visibility helps operators quickly identify if action needs to be taken. Templarbit is Application layer security for modern teams. Prevent attacks on your applications and APIs before they affect your business with a more intelligent security platform.
Templarbit kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.