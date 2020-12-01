/crossbeam slash command to shorten sales cycles and influence partner-sourced revenue.- Activate and accelerate co-marketing motions with partners. Use Crossbeam insights in Slack to easily collaborate on partner marketing activities throughout the customer journey.As a heads up, you must have a Crossbeam account to use Crossbeam for Slack. Register for Crossbeam here and invite your partners today.
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.