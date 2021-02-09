Slack for Gmail™

Mehr Möglichkeiten, Google Mail in Slack zu nutzen

Mit Workflow-Builder automatisieren

Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie Google Mail hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen

Für Google Mail verfügbare Vorlagen:

* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar