Datum des letzten Penetrationstests
2020-09-01
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
no
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Gmail
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
contact@refiner.io
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
yes
URL zum Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
yes
URL zum Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Stripe, Chargebee & Customer.io
Verwendet Token-Rotation
no