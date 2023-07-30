Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Avion retains Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Avion removes Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Richtlinie zur Datenspeicherung
Avion stores Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Rechenzentrumsstandort(e)
USA, Deutschland, Frankreich
Details zum Daten-Hosting
Public and privately hosted cloud servers and infrastructure. The full set up depends on the customer plan type.
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no