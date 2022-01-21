Datum des letzten Penetrationstests
2022-01-21
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
yes
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
hello@mailshake.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
yes
URL zum Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
yes
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
We require the following auth/connections, depending on the user's setup:
- Google or Microsoft for email integration
- Salesforce, Hubspot, or Pipedrive for CRM integration
Verwendet Token-Rotation
no