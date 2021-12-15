Lookout SSE

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no