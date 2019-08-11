Azure Repos

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
/azrepos does not store any personal customer data.
Any token command given after "/azrepos" will be retained for 28 days.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
/azrepos does not store any personal customer data.
We delete data from logs after 28 days.
Richtlinie zur Datenspeicherung
/azrepos does not store any personal customer data.
We are retaining data for audit, service health and diagnosis.
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no