In-depth Smart Contract monitoring, alerting and troubleshooting for your Ethereum based DApps. With the Tenderly Slack integration, you can get real-time notifications when events of your interest happen on the Ethereum blockchain.
Tenderly kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
When someone requests data to be deleted, they email us and we have an internal program that deletes all user data.
HIPAA-konform
no
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
tech@tenderly.co
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern