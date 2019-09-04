Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Customer data is retained indefinitely. After termination of account, customer data may be deleted upon request. Backups are stored for 6 weeks after which they are automatically deleted.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Backups are stored for 6 weeks after which they are automatically deleted.
Non-identifying data may be archived indefinitely for business analytics purposes.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Data is stored encryped.
Minimal identifying data is stored.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no