Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Claris Connect does not retain user data in Connection with our Slack offerings. Claris Connect optionally saves flow history for up to thirty days only on opt in.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Claris Connect removes all data backups, including optional flow history and outside of data required by law to retain for a maximum of 60 days.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Claris Connect stores data only on internal infrastructure.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Claris Connect data is hosted internally.
Daten-Hosting-Unternehmen
Internal Hosting
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no