Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
お客様が「GRATICA」サービスに保存した全てのデータおよび情報（以下「保存データ」といいます。）は、事前に提示された利用目的の範囲内でのみ取り扱われます。保存データは、目的達成に必要な期間のみ保持し、その後は速やかに削除または匿名化されます。なお、当社はシステム保守や障害復旧のために保存データを安全にバックアップすることがありますが、これらは利用目的の範囲を超えて使用されません。 当社は、「GRATICA」サービスを提供する目的に必要な範囲内でのみ保存データを利用（個人を識別・特定できない形式に加工した上での統計情報の作成を含みます。）します。
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
当社は、利用目的を達成するために必要な期間のみ個人データを保持し、サービス契約終了後は速やかに削除または匿名化します。
Richtlinie zur Datenspeicherung
「GRATICA」のサービスに保存されたデータは国内のデータセンターにおいて取り扱います。
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no