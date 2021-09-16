本サービスは「GRATICA」をご契約いただいているお客様向けのサービスです。GRATICAの機能詳細やご契約申し込みについては、下記サービスサイトをご覧ください。▼GRATICAサービスサイト▼GRATICAは有料サービスです。GRATICAをご契約いただくと、アプリも基本料金内でご利用いただけます。料金の詳細はこちらをご確認ください。アプリでは、GRTICA内のサンクスカードを、Slackから簡単に送ることができます。送られたカードはチャンネル内に表示されるので、メンバーの感謝のやりとりを確認することができます。＜使い方＞• 「/gratica ＠宛先」と入力して送信すると、カード送信ウィンドウが立ち上がります。（この時点ではカードは送信されません）• ウィンドウ内でメッセージ、カードデザイン、チップ数を選択して送信するとGRATICA内でカードが送られます