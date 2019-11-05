aiconix transcribe bot information and help

The aiconix transcribe bot creates transcriptions of an audio track and subtitles (SRT files) for you, with the highest possible quality of an automated service.

Note: If you're having trouble with the aiconix transcribe bot, please speak to your Workspace Admins for help. Transcribe

Sending a file (audio/video) in into the channel "aiconix-transcribe" will automatically trigger its transcription. You don't need to use any special command. The aiconix bot will send you the transcript and subtitle file in the language you have activated using the /aiconix-language-set command when processing finishes. Please note that processing a file will take at least the duration of the audio/video media file. Subtitles

Once your transcription is done and if your workspace admin ordered one of our packages that includes SRT file gneration, the aiconix transcribe bot also directly sends you the SRT-file. Language Selection

/aiconix-languages List all supported languages for transcriptions.

/aiconix-language-set <language-code> Update transcription language preference. Status

/aiconix-status - Check your usage, languages and usage status. Formats

The aiconix transcribe bot supports the following file formats:

Audio-File: .mp3 .wav .flac .aiff .au .ogg .aac

Video-File: .mp4 .m4a .mov .webm File-Size and Duration

The aiconix transcribe bot supports:

Duration: up to 2 hours

File-Size (for both: video and audio): up to 1GB Hints

+ To get better transcription results do not convert or resize or resample the file. Always use the original file/quality.

+ You are able to upload and process multiple files in parallel. Try it out!

+ To get better transcription results try to avoid background noise. Also try create a clear and echo/resound/reverberation free audio track. Support

For any additional support, please contact slackbot@aiconix.cloud.