GeekNews(긱뉴스) 는 개발 뉴스, 기술 관련 새소식, 국내외 스타트업 정보, 생산성 도구, 오픈소스, AI, 제품 개발 이야기 등 Geek들이 관심 가질 만한 소식이 올라오는 기술 뉴스 커뮤니티입니다. GeekNews bot for Slack 을 Slack 워크스페이스의 원하는 채널에 설치하면, GeekNews에 올라오는 주요 기술 뉴스와 스타트업 소식을 Slack에서 바로 받아볼 수 있습니다. 뉴스 제목, 핵심 요약, 원문 링크가 선택한 채널로 전달되어 팀원들이 같은 기술 흐름을 함께 확인할 수 있습니다. 팀이 같은 뉴스를 같은 타이밍에 보면 여러 뉴스 경로를 따로 확인하는 시간을 줄이고, 공통의 지식 배경을 만들 수 있습니다. 개발, 제품, 디자인, 데이터, 운영 등 기술 변화에 영향을 받는 팀이 최신 트렌드를 빠르게 흡수하고 더 쉽게 대화할 수 있도록 돕습니다. 주요 기능

• GeekNews의 최신 기술 뉴스와 스타트업 소식을 Slack 채널에 자동 전달

• 뉴스 제목, 핵심 요약, 원문 링크 제공

• 설치 시 선택한 하나의 Slack 채널로 뉴스 전달

• 팀원들이 같은 뉴스를 보고 기술 트렌드에 대해 빠르게 대화할 수 있는 환경 제공 권한 및 데이터 사용

• GeekNews bot for Slack은 incoming webhook을 사용해 사용자가 선택한 Slack 채널에만 메시지를 게시합니다.

• Slack 메시지, 파일, DM, 비공개 채널 기록, 워크스페이스 대화 내용은 읽거나 저장하지 않습니다.

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