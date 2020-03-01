Geppo（ゲッポウ）

Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@geppo.jp
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern