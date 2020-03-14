Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
We will retain Personal Data we collect from you for so long as we have an ongoing legitimate business need to do so. Data and your Account information can be deleted upon request.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
User and Account information will be removed upon request for Account's which have been closed.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Data will be stored and removed upon request for Account's which have been closed.
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no