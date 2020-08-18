Calend Meet

Política de retención de datos
Data will be stored under user id, will be deleted if user is inactive for more than 6 months.
Política de archivo y eliminación de datos
We run a scheduler every 6 months. The scheduler would identify and remove inactive user data.
Also, users have an option to delete data from the UI. Users can mail us (support@ulgebra.com) for data removal.
Política de almacenamiento de datos
Ulgebra will store auth tokens and user identity information for Ulgebra Account. Ulgebra will not store messages or third party data in this case Calendly or Slack messages. Data is secured with Firebase security rules.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Google Firebase and its services
Empresa de alojamiento de datos
Google Firebase
App/servicio con subencargados
no