Tenable Cloud Security

Política de retención de datos
Data will remain as long the tenant is active. Ermetic will delete any customer data within 72 hours upon request or upon termination or expiration of the agreement
Política de archivo y eliminación de datos
Ermetic will delete any customer configuration data within 72 hours upon request or upon termination or expiration of the agreement
Política de almacenamiento de datos
We use AWS for data storage and backups and rely on AWS Snapshot capabilities. Data is end-to-end encrypted with AES-256. Please review our documentation for additional details
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Alemania, Canadá, República de Corea
Información del alojamiento de datos
We have 4 data centers. They are located in Canada, the US, Korea and Germany. The site you sign up on determines where your data is stored. It is never transferred to other data centers.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no