Gobernanza de datos y privacidad

Política de retención de datos Pi Reminder will retains the customer data (tasks and user settings) on the secure Pi Reminder cloud server until the users request for data deletion via email. Deleted tasks of the users are removed from the server after as specific period of time.

Política de archivo y eliminación de datos Pi Reminder deleted the customer data when the users requests for data deletion via email. Deleted tasks of the users are removed from the server after as specific period of time.

Política de almacenamiento de datos Pi Reminder stores the user's tasks and settings on the secure Pi Reminder cloud servers.

Información del alojamiento de datos Cloud hosted

Empresa de alojamiento de datos Digitalocean