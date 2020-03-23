/add-task Review pull requests at 5pmOr mention @PiReminderBot:
@PiReminderBot Review pull requests at 5pmThis will add a task for on Pi Reminder and will send a follow up reminder to you or your teammates on slack at the reminder time.
/add-task Review pull requests at 5pm for @your_team_mateReplace the @your_team_mate with your team mate's email id, slack username or pi reminder username
/add-task Review pull requests at 5pm every 2 days
/add-task Scrum meeting at 5pm every weekdayFeatures:* Assign tasks to teammates
/list-tasks* Delete any of your upcoming task:
/delete-task Review pull request* Mark your last task as completed (Pi Reminder Plus :airplane:)
/complete-taskPricing:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.