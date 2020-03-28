ActRecipeBot

Política de retención de datos
ActRecipeは、お客様の機密データおよびトランザクションデータを必要な範囲において保持します。全てのデータや通信は暗号化されており、機密性は担保されております。
Política de archivo y eliminación de datos
テンポラリデータは最大90日、バックアップデータは最大30日、それぞれ暗号化して保持されます。いずれも日数が超過した場合は自動的に削除されます。
Política de almacenamiento de datos
テンポラリデータは最大90日、バックアップデータは最大30日、それぞれ暗号化して保持されます。いずれも日数が超過した場合は自動的に削除されます。
Ubicaciones de los centros de datos
Japón
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no