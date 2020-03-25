Draw the Short Straw

Política de retención de datos
Data used for the operation of the application is retained in-memory on the server for 30 minutes and then deleted.
Política de archivo y eliminación de datos
No data is permanently stored or archived.
Política de almacenamiento de datos
Data used for the operation of the application is retained in-memory on the server for 30 minutes and then deleted.
Ubicaciones de los centros de datos
Irlanda
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no