Política de retención de datos
The StackHawk Slack App uses data from the StackHawk platform to send customized notifications, and otherwise does not retain, archive, or store any Slack app data, aside from the minimum necessary credentials and configuration to operate.
Política de archivo y eliminación de datos
The StackHawk Slack App uses data from the StackHawk platform to send customized notifications, and otherwise does not retain, archive, or store any Slack app data, aside from the minimum necessary credentials and configuration to operate.
Política de almacenamiento de datos
The StackHawk Slack App uses data from the StackHawk platform to send customized notifications, and otherwise does not retain, archive, or store any Slack app data, aside from the minimum necessary credentials and configuration to operate.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud Storage
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no