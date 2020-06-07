Política de retención de datos

弊社アプリケーション「eclect Zendesk Integration for Slack」は、eclect, Inc. によって開発されています。私たちはお客様のプライバシーを保護し、データを責任を持って取り扱うことをお約束します。本ポリシーは、当社がどのようにデータを収集、利用、保存、廃棄するかを示しています。 1. 収集するデータとその目的: 本アプリケーションは主に Slack と Zendesk の間のミドルウェアサーバーとして機能します。「eclect Zendesk Integration for Slack」のシームレスな統合と機能提供のために、以下の種類のデータを収集します。 - Slack ユーザー ID: アプリを操作するユーザーを識別し、そのアクションを Zendesk チケットに関連付けるため。 - Slack チャンネル ID: 特定の Slack チャンネル内で Zendesk チケットを作成・リンクするため。 - メッセージ内容（チケット作成に利用された場合のみ）: ユーザーが明示的に選択した Slack メッセージが Zendesk チケットとして作成される場合、その特定のメッセージ内容と添付ファイルが Zendesk に送信されます。 - eclect（当社）はお客様の顧客データを保存しません。本アプリはデータの伝送経路として機能し、最終的なデータの永続的保存先はお客様の Zendesk インスタンスとなります。 2. データ保存とセキュリティ: 「eclect Zendesk Integration for Slack」によって処理されるすべてのデータは、堅牢なセキュリティ対策の下で取り扱われます。ミドルウェアサーバーは Slack と Zendesk 間のデータを一時的に処理します。 - 一時処理: データは Zendesk への転送に必要な期間のみ、メモリ上または一時的にバッファリングされます。 - 実行ログ: ミドルウェアサーバー上に最小限の実行ログを保持します。これにはリクエストのタイムスタンプ、匿名化されたユーザー ID（可能な場合）、API 呼び出しのステータスなど運用監視とトラブルシューティングに必要な基本情報が含まれます。機密データやメッセージ内容は含まれません。 - 転送時の暗号化: Slack と当社サーバー間、さらに当社サーバーから Zendesk へのデータ転送は、TLS 1.2 以上を用いて暗号化され、安全な通信を確保しています。 3. データ保持期間: eclect は顧客データを永続的に保存しないため、本ポリシーはミドルウェアによる一時データ処理および最小限の実行ログを対象とします。 - 処理済みデータ: Zendesk チケット作成のためにミドルウェアを経由したデータはサーバーに永続的には保存されません。Zendesk への転送が完了した時点で、アプリケーション内には保持されません。 - 実行ログ: 上記の最小限の実行ログは最大 3 ヶ月（90 日間）保持され、その後自動的かつ安全に削除されます。この保持期間はあくまで運用監視およびトラブルシューティングの目的に限られます。 - 最終保存先: チケット作成に使用された Slack データは、最終的に Zendesk チケットとして Zendesk インスタンスに保存されます。保持ポリシーは Zendesk のデータ保持ポリシーに従います。 4. ユーザーの権利とデータ削除要求: 当アプリは顧客データを永続的に保存しないため、データアクセス、修正、削除に関するリクエストは、最終的にデータが存在する Zendesk インスタンスに対して行う必要があります。