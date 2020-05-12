This app is for developers. It improves the development environment conveniently by linking with the chrome extension. Capture and edit web pages and send them directly to Slack. You can easily send the debugging contents of the web page under development to team members.Already have the chrome extension installed? Click here to the chrome web store. To learn more about RQ-Report for Slack, visit our Guide.
RQ Report podrá ver:
RQ Report podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
We are the sole owners of the information collected on this site. We will not sell or rent this information to anyone.
Política de archivo y eliminación de datos
We do not store any data.
Política de almacenamiento de datos
We do not store any data.
App/servicio con subencargados
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
We do not store any data.
Conforme con la HIPAA
yes
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
shock@docs.kr
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)