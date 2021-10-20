TRACK RECORDS will retain Customer Data forever unless customer asks to delete.
Política de archivo y eliminación de datos
TRACK RECORDS will remove Customer Data upon customer's request.
If you wish to request deletion of your personal data, please contact us by visiting this page https://bit.ly/2WrrCm2.
Política de almacenamiento de datos
TRACK RECORDS will store Customer Data in Database securely using tls and data encryption.
Ubicaciones de los centros de datos
Japón
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
GCP
App/servicio con subencargados
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
When customer requests for TRACK RECORDS to delete personal data, we delete it manualy.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
contact@trackrecords.co.jp
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)