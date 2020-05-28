Política de retención de datos
In order for the Fox News Slack app to work, Slack sends us some information, like your Slack user name, a Slack user ID, workspace name, and event info (e.g., subscribe/unsubscribe, clicks). We store this info in logs for a short period of time (e.g., for troubleshooting purposes.)
Política de archivo y eliminación de datos
In order for the Fox News Slack app to work, Slack sends us some information, like your Slack user name, a Slack user ID, workspace name, and event info (e.g., subscribe/unsubscribe, clicks). We store this info in logs for a short period of time (e.g., for troubleshooting purposes.)
Política de almacenamiento de datos
In order for the Fox News Slack app to work, Slack sends us some information, like your Slack user name, a Slack user ID, workspace name, and event info (e.g., subscribe/unsubscribe, clicks). We store this info in logs for a short period of time (e.g., for troubleshooting purposes.)
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no