Sonrai Tickets

Política de retención de datos
Sonrai has well-defined data retention policies and procedures. Sonrai data retention policy can differ from one customer to another as negotiated as part of the customer's contract.
Política de archivo y eliminación de datos
Sonrai has well-defined data archival/removal policies and procedures. Sonrai archival/removal procedures define what data needs to be removed for any approved data removal request.
Política de almacenamiento de datos
Sonrai has well-defined data retention policies and procedures. Sonrai data retention policy can differ from one customer to another as negotiated as part of the customer's contract.
App/servicio con subencargados
no