Política de retención de datos
Maze will retain Customer Data in accordance with the EU General Data Protection Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (“GDPR”).
Política de archivo y eliminación de datos
Maze will remove Customer Data in accordance with the EU General Data Protection Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (“GDPR”).
Política de almacenamiento de datos
Maze will store Customer Data in accordance with the EU General Data Protection Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (“GDPR”).
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
OpenAi,Anthropic
Ajustes de retención de LLM
No data used for training
Política de tenencia de datos de LLM
No data used for training
Política de residencia de datos de LLM
No data used for training