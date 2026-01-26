Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
google, facebook, linkeding, dropbox ...
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
paul.giraudon@jamespot.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Utiliza la rotación de tokens
no