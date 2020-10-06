Fecha de la última prueba de penetración
2020-10-06
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
help@crowdpower.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
AWS, Mailgun, Mapbox, MongoDB, Stripe
Utiliza la rotación de tokens
no