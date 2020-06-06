Política de retención de datos
Your privacy and the security of your data is our top concern. Jira reminders can remove data on customer requests. Customers can make a request by emailing to support@jirareminders.com
Política de archivo y eliminación de datos
Jira reminders can remove data on customer requests. Customers can make a request by emailing to support@jirareminders.com
Política de almacenamiento de datos
All Customer data is encrypted in transit and at rest and stored in multiple locations at our hosting provider’s data centers to ensure availability and data redundancy.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud storage
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no