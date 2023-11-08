Política de retención de datos
The default retention setting for Customer Data is to keep everything for as long as the app is not uninstalled. As soon as the app is uninstalled, the data is deleted.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon customer deletion, Freshworks deletes customer data from our production environments within 24 hours, and backups are deleted in 7 days.
Política de almacenamiento de datos
Customer Data is stored at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. Customer Data and our source code are automatically backed up nightly. The Operations team is alerted in case of a failure with this system.
Ubicaciones de los centros de datos
Australia, India, Estados Unidos, Alemania
Información del alojamiento de datos
Cloud Storage
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados