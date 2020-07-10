Política de retención de datos
We only retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service.
Política de archivo y eliminación de datos
You may request your data be deleted at any time by contacting today@shipton.io
Política de almacenamiento de datos
What data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.
Ubicaciones de los centros de datos
Canadá
Información del alojamiento de datos
n/a
Empresa de alojamiento de datos
Web Hosting Canada
App/servicio con subencargados
no