Simple Ops - Performance Monitoring

Política de retención de datos
Customers can choose their retention settings directly through their workspace. The default retention setting for Customer Data is to keep everything for as long as the workspace exists.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon customer deletion, Slack deletes customer data from our production environments within 24 hours and backups are deleted within 14 days.
Política de almacenamiento de datos
Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our data centers to ensure availability.
App/servicio con subencargados
no