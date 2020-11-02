Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
team@kolo.team
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
Paddle for billing processing, Mailgun for transporting emails from the contact form to our Support Team, Google Analytics for anonymous usage data (website only).
Utiliza la rotación de tokens
no