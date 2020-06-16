An open source poll app for Slack. Create your poll from slash command or modal. You can create standard poll, an anonymous answer poll and / or give limit the number of responses the user can give to the poll.This app is free and does not collect any information about you or your workspace except a token given by Slack during app registration.The code is under GNU GPL license. You can visit the github ( https://github.com/KazuAlex/openpollslack.git ) if you want to review the code or modify and redistribute it.
OpenPoll podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
N/A
Conforme con la HIPAA
yes
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
kazualex@pm.me
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)