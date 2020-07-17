Política de retención de datos
Alvis Science, Inc. will retain Customer Data until a team or user revokes a token, a team uninstalls an app, or a user requests the deletion of data. Prior to any such event, only data that is critical to application function is retained.
Política de archivo y eliminación de datos
Alvis Science, Inc. will remove Customer Data in accordance with a user's request for deletion, when a team uninstalls an app, or when a user or team revokes a token. Logs older than 30 days are automatically deleted.
Política de almacenamiento de datos
Alvis Science, Inc. will store Customer Data in accordance with our security standards. All Customer Data is encrypted at rest.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
We host data on Amazon Cloud AWS.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no