Política de retención de datos
Hyve Technologies, Inc. retains personal data only as long as necessary to fulfill the purposes outlined in their Privacy Policy, including providing and improving their services. Once the data is no longer needed for these purposes, it is deleted or anonymized.
Política de archivo y eliminación de datos
Users can request the deletion of their personal data by contacting Hyve Technologies, Inc. at info@hyve.app. Upon such a request, the company will delete the user’s personal data from their records, unless retention is required by law or for legitimate business purposes.
Política de almacenamiento de datos
Hyve Technologies, Inc. stores personal data securely using industry-standard security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. They ensure that data is stored in compliance with applicable laws and regulations.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no