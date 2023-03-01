Theta Lake for Slack

Política de retención de datos
Data management tools are part of Theta Lake's administrative console. Customers set their own retention rules for data and can create multiple rules to manage different data types.
Política de archivo y eliminación de datos
As with data retention, customers set their own retention and disposition periods in the administrative console.
Política de almacenamiento de datos
All data stored consistent with SOC 2 and ISO 27001 requirements, including encryption in transit and at rest. For regulated financial services customers, data can be stored in SEC Rule 17a-4 compliant storage.
Ubicaciones de los centros de datos
Australia, Canadá, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur
Información del alojamiento de datos
Cloud based-hosting with SOC 2, Type 2 and ISO 27001 controls in place.
Empresa de alojamiento de datos
AWS, Azure
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no