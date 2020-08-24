Let Them Eat Cake

Política de retención de datos
We may store data for internal reporting purposes and quality assurance. If your team removes the app, we will eventually anonymize or purge your teams' data.
Política de archivo y eliminación de datos
Your team owner can contact us at any time to remove your data from our service. Contact information and full details can be found at https://eatcake.app/privacy
Política de almacenamiento de datos
We may store data for internal reporting purposes and quality assurance. If your team removes the app, we will eventually anonymize or purge your teams' data.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud Hosted
Empresa de alojamiento de datos
Digital Ocean
App/servicio con subencargados
no