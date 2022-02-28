Beamery Grow

Política de retención de datos
Beamery will retain client data in accordance with the contracts between Beamery and Beamery's clients. In general, Beamery will retain key transactional data indefinitely, and retain user activity logs for at least two years.
Política de archivo y eliminación de datos
Beamery will archive user activity data after two years using long-term storage (S3, etc). Beamery will remove user data in accordance with the contract between Beamery and Beamery's clients, and based on clients' requests.
Política de almacenamiento de datos
Beamery will storage clients' data in Cloud databases, object storage, and cloud data warehouse. Beamery will encrypt all client data on rest and in transit.
Información del alojamiento de datos
Cloud-hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS, Snowflake
App/servicio con subencargados
no