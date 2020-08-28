IPVideoTalk

Política de retención de datos
Data will not be disclosed to unauthorized personnel, either within the company or externally.
Data will be regularly reviewed and updated if found to be out of date.
Data access will be protected with strong complex passwords by
authorized personnel only and will never be shared.
Política de archivo y eliminación de datos
Data is backed up frequently following standard backup procedures.
Política de almacenamiento de datos
Data stored on physical media will be kept securely locked when not in used.
Data will only be stored on designated drives and servers and should only be uploaded to approved cloud computing services.
Servers containing personal data will be sited in a secure location,
away from general office space.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted in AWS
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no