Política de retención de datos
Jeli shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived. Data owners, in consultation with legal counsel, may determine retention periods for their data.
Política de archivo y eliminación de datos
Jeli will retain customer data for up to 60 days after contract end. After this retention period, Jeli will scrub customer data from our systems.
Política de almacenamiento de datos
All confidential customer data processed by Jeli is encrypted in-transit, and encrypted at rest in AWS data centers. Any backups of customer data are also encrypted at rest. Access to confidential customer data is limited, logged, and audited regularly.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Empresa de alojamiento de datos
Amazon Web Services
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados