KAYAK for Business is a better way to plan and manage business travel. Say goodbye to sharing screenshots of flight and hotel results, or using complex approval processes that slow you down. • Travelers can: ◦ Send trips to their manager to approve ◦ Show their manager their flight or hotel is in or out of policy ◦ Show their manager the reason for their trip • Travel managers can ◦ Approve or decline trips with one click ◦ Receive trips to book on behalf of their team ◦ Easily link to a clear overview of all their team’s trips
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Seguridad
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no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
k4b-tech@kayak.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
yes
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