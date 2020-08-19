Política de retención de datos
The default retention setting for User Data is to keep everything for as long as the campaign and/or User account exists. However, users can request account and or data deletion upon request.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon user deletion, GrowSurf deletes User data from our production environments within 24 hours and backups are deleted within 7 days.
Política de almacenamiento de datos
User Data is stored redundantly at multiple locations within our hosting provider’s data centers to ensure availability. Should a major disaster occur we have well-tested backup and restoration procedures for recovery. All GrowSurf data is automatically backed up nightly.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud
Empresa de alojamiento de datos
Digital Ocean
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no