Política de retención de datos
Tall Order Technologies will retain data in accordance with our privacy policy. We do not retain any messages sent in your Slack workspace. If required, we will retain data as required by law.
Política de archivo y eliminación de datos
Tall Order Technologies will remove Customer Data in accordance with our privacy policy. Contact us at support@allybot.io to request your data is removed and your data will be removed without hesitation.
Política de almacenamiento de datos
Tall Order Technologies will store Customer Data in accordance with our privacy policy. Your data is stored on secure servers hosted by Amazon Web Services (AWS), and we take the necessary security precautions to keep your data safe.
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no