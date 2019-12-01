Política de retención de datos
Good Thnx will retain Customer Data in accordance with our privacy policy. Personal data that is collected and processed is not held or further used unless for reasons that are clearly stated and agreed to in advance to support data privacy.
Política de archivo y eliminación de datos
Good Thnx will remove Customer Data in accordance with our privacy policy. We provide users with a mechanism to request to delete, access, and transfer an individual’s data.
Política de almacenamiento de datos
Good Thnx will store Customer Data in accordance with our privacy policy. Personal data is collected for specified, explicit, and legitimate purposes and kept for no longer than necessary for the purposes of processing.
Información del alojamiento de datos
Google Cloud
Empresa de alojamiento de datos
Google
App/servicio con subencargados
no