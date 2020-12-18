Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
yes
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
N/A
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
support@marketbeam.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
URL del programa de divulgación de vulnerabilidades
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
yes
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
URL del programa de recompensa de errores (bug bounty)
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
N/A
Utiliza la rotación de tokens
no